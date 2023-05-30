سياسي عراقي بشأن "طريق التنمية": لا يقتل ميناء الفاو

اعتبر السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع "طريق التنمية" الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، لا يقتل ميناء الفاو، فيما أكد أن استمرار الاقتصاد الريعي سيتسبب بتسريح موظفين.



وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "يجب أن يركز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التخطيط للمستقبل".

وأضاف أن "طريق التنمية جيد وينفع العراق ويحقق عدة عناصر منها سيوفر سكك حديد مزدوجة تغطي العراق"، معتبراً أن "المشروع ليس قتل لميناء الفاو".

الى ذلك، اعتبر علاوي أن "استمرار الاقتصاد الريعي سيتسبب بتسريح موظفين ربما يبلغ عددهم الملايين"، مؤكداً أن "العراق لا يملك سياسة اقتصادية".

واحتضنت بغداد، قبل أيام مؤتمر طريق التنمية، بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول عدة منها دول الجوار؛ ويهدف الى ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا.