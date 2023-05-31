لمستوى قياسي.. الليرة التركية تواصل خسائرها مع فوز أردوغان

وتراجعت الليرة إلى 20.62 للدولار بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش لتبقى أقل بنحو 1% عن مستواها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عندما سجلت 20.42 للدولار. وتراجعت قيمة الليرة بالفعل عن منتصف مايو/أيار على خلفية اتجاه السياسات الاقتصادية بعد الجولة الأولى من الانتخابات.وهوت الليرة أكثر من 9% منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع.