ما هي قوة الدينار العراقي امام الذهب؟.. اقتصادي يكشف التفاصيل والأرقام

وقال العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "الدينار العراقي هي عملة ورقية مصدرة من البنك المركزي العراقي تستمد العملة العراقية قوتها وقيمتها من قيمة احتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي العراقي وقيمة هذه الاحتياطيات من العملات الاجنبية امام الذهب".بحسب الجدول المرفق ادناه فأن العملة العراقية ارتفعت قيمتها لشهر ابريل من العالم الحالي بمقدار 19% على اساس سنوي وبمقدار 0.1% على اساس شهري مقابل الذهب.كما ان قيمة احتياطيات البنك المركزي لشهر ابريل بلغت 116 مليار دولار امريكي، بارتفاع بلغت نسبته 55% على اساس سنوي مقارنة مع شهر ابريل 2022 والتي كانت 75 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.وأضاف، "قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت من 81 ترليون دينار عراقي في ابريل 2022 الى 97.6 ترليون دينار عراقي في ابريل 2023 وبزيادة سنوية بلغت 20%"، مشيرا الى ان "سعر طن الذهب ارتفع امام الدولار الامريكي من 61 مليون دولار للطن في ابريل 2022 الى 64 مليون دولار للطن في ابريل 2023 وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 5%".وتابع، "وعليه فأن قيمة الدينار العراقي اعتمادا على المؤشرات اعلاه بلغت 53.7 ألف دينار عراقي لكل غرام ذهب في ابريل 2023 مقابل 66 ألف دينار عراقي لكل غرام ذهب في ابريل 2022 مما يدل على ارتفاع قوة الدينار العراقي بمقدار 19% على اساس سنوي"، لافتا الى ان "هذا التحسن في قيمة الدينار العراقي يعطي انطباعا كبيرا بأن الدينار العراقي قوي ومستقر".