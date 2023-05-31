أسعار النفط تنخفض متأثرة بقوة الدولار

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 1.29 دولار أو 1.75 بالمئة إلى 72.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 دولار أو 1.84 بالمئة إلى 68.18 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.وتتجه عقود خام برنت لشهر يوليو التي تنتهي الأربعاء وكذلك الخام الأميركي إلى تسجيل خسائر شهرية تزيد على تسعة بالمئة و1 بالمئة على الترتيب.وانكمش نشاط التصنيع الصيني في مايو بأسرع من المتوقع بسبب تراجع الطلب، إذ انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 49.2 في أبريل. وخالف المؤشر توقعات بأن يرتفع إلى 49.4.وجاء انخفاض أسعار النفط أيضا متأثرا بضغوط من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين، مما يزيد التكلفة على المشترين حائزي العملات الأخرى ويضر بالطلب على النفط.وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسية أخرى، مدعوما بتحسن التضخم في أوروبا والتقدم بشأن اتفاق سقف الدين الأميركي الذي سيتم عرضه على مجلس النواب الأربعاء للمناقشة.ومن الممكن أن يعزز الدولار مكاسبه إذا جاءت بيانات رواتب الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر مايو المنتظرة الجمعة أفضل من المتوقع وعززت احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مجددا في يونيو.كما يترقب المتعاملون اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا في الرابع من يونيو.