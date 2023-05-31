وزير النقل: العراق يرحب بمشاركة الصين بمشروع طريق التنمية

أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الأربعاء، أن الحكومة العراقية ترحب بمشاركة الصين في مشروع "طريق التنمية".

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي استقبل، بمكتبه في مركز الوزارة، اليوم الأربعاء، سفير الصين الشعبية في بغداد تسوي وي، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين البلدين".

وقال السعداوي إن "الحكومة العراقية تسعى لتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وبكين، كما تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين"، مضيفاً أن "حكومتنا ترحب بمشاركة الصين بمشروع طريق التنمية، في إطار التنفيذ والأستثمار"، مؤكداً أن "المشروع يخدم العراق وسائر المنطقة بما فيها الصين، ويضمن تقليل الوقت والجهد والكلفة".

ولفت الى أن "حكومتنا ترحب بمشاركة بكين في مشروع طريق التنمية"، مردفا أن "الباب مفتوح أمام جميع الدول للمشاركة في المشروع، وفي مقدمتها الصين".

وأوضح، أن "الحكومة العراقية تطمح لان تكون للصين مساهمة فاعلة في عمل وأنشطة مشروع طريق التنمية، بناءً على الثقة الكبيرة بخبرات الشركات الصينية الكبرى لاسيما في مجالات النقل والاستثمار والبنية التحتية"، ونوّه "بأننا نخطط لعقد مؤتمر ثانٍ خاص بطريق التنمية، وسنوجه دعوة الى الصين للمشاركة فيه".

بدوره، أكد سفير الصين، أن "علاقاتٍ طيبة تربط بين بغداد وبكين، وإن الصين تطمح للمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على الأصعدة كافة"، وأثنى على "عمل وزارة النقل، والمنجزات والادارة الحكيمة لحكومة السوداني".

كما أعرب عن "تمنياته للعراق بالنجاح في إكمال مشروعيه ميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية"، وأبدى "إهتماماً واضحاً بمعرفة الكثير من تفاصيل ومقومات مشروع طريق التنمية".

واحتضنت بغداد، في أيار 2023، مؤتمر مشروع "طريق التنمية"، بمشاركة الإمارات والسعودية وسوريا والأردن والكويت وقطر وعمان وتركيا وإيران، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي؛ ويهدف المشروع الى ربط الشرق بالغرب من خلال ربط موانئ العراق مع الموانئ التركية وكذلك إلى الدول الأوروبية، ويتضمن إنشاء خط سككي وخط بري دولي سريع.