ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وارتفعت 8830 أسعار الالذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1966.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.1 بالمئة حتى الآن هذا الشهر. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3 بالمئة إلى 1982.10 دولار عند التسوية.وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو أيار، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.5 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.6 بالمئة إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1366.29 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.