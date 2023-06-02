أسعار النفط تعاود الارتفاع

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.96% إلى 70.77 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.01% إلى 75.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وأمس أغلقت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع ملحوظ، حيث صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.3% في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنحو 3%.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الخميس، إن مخزونات النفط الخام ‏ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات نواتج ‏التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين.‏كذلك لقيت الأسعار دعما من بيانات صينية عززت الآمال بانتعاش الطلب على الذهب الأسود، وأظهرت بيانات مسح لنشاط المصانع في الصين خلال شهر مايو نموا تجاوز التوقعات.كما تترقب الأسواق اجتماع "أوبك+"، المزمع عقده في الرابع من يونيو 2023، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة، وسط توقعات أن المجموعة ستبقي التخفيضات والإنتاج دون تغيير.