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الايرادات النفطية العراقية خلال 2023 تنخفض واقتصادي يؤشر تداعيات "خطيرة"

اقتصاد

2023-06-02 | 03:10
الايرادات النفطية العراقية خلال 2023 تنخفض واقتصادي يؤشر تداعيات &quot;خطيرة&quot;
1,748 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023، عن خسائر كبيرة في الايرادات النفطية العراقية خلال العام الحالي 2023.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "الايرادات النفطية المتحققة لغاية آيار 2023 بلغت 37.222 مليار دولار والايرادات النفطية المتحققة لغاية آيار 2022 بلغت 49.704 مليار دولار، ما يعني ان الانخفاض في الايرادات النفطية خلال هاتين المدتين بلغ 12.704 مليار دولار"، مشيرا الى ان "نسبة الانخفاض بين هاتين المدتين بلغ 34%".

وأضاف، ان "الانخفاض الكبير في الايرادات النفطية العراقية يرتبط بانخفاض اسعار النفط العالمية وانخفاض انتاج النفط وصادراته بسبب قيود اوبك بلس التي خفضت الحصة الانتاجية للنفط العراقي بنحو 430 إلف برميل يوميا فضلا عن توقف صادرات حقول كردستان وكركوك منذ 25 آذار الماضي التي تصل الى 470 ألف برميل يوميا".

وتابع، ان "هذا الانخفاض سينعكس سلبا على مجمل الايرادات النفطية المتحققة عام 2023 قياسا بالإيرادات المتحققة في عام 2022 التي بلغت 115 مليار دولار وهو ما يلقي بظلاله القاتمة على موازنة 2023 المثقلة بالعجز الكبير التي تعتمد اساسا في ايراداتها العامة على الايرادات النفطية".

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، في فيينا في الرابع من يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج الخاصة بهم.
 
واتفقت المجموعة، المعروفة باسم أوبك بلس، في الثاني من أبريل/نيسان الماضي على زيادة الخفض إلى 3.66 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 3.7% من الطلب العالمي، بعدما تعهد عدة أعضاء بتخفيضات من جانب واحد.

وساعد هذا الإعلان المفاجئ على رفع الأسعار بنحو 9 دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارا للبرميل في الأيام التي تلته، لكن أسعار خام برنت فقدت مكاسبها منذ ذلك الحين.
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