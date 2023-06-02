في 2023.. العراق بالمرتبة الثامنة عالمياً في قائمة الدول الاكثر استيراداً من تركيا

وقالت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العراق احتل المركز الثامن عالميا خلال الربع الاول من 2023 في قائمة أكثر الدول استيرادا من تركيا وبنسبة 4% من مجمل صادرات تركيا التي بلغت 55 مليار دولار امريكي".وأضافت، ان "تركيا استطاعت ان تصدر منتوجاتها الى أكثر من 240 دولة حول العالم ومن المتوقع ان تصل حجم صادراتها الى مختلف الدول في نهاية 2023 الى أكثر من 220 مليار دولار امريكي".وعن تسائل لماذا استطاعت تركيا ان تحقق هذه القفزة الصناعية ولماذا لا يمكن للعراق ان يكون بقوة تركيا وأكثر، بينت رئيس المؤسسة منار العبيدي ان "مقومات العراق أكبر بكثير من مقومات تركيا على مستوى الموارد والطاقات البشرية والموقع الجغرافي، مثلما استطاعت تركيا ان تصل عبارة صنع في تركيا الى أكثر من 240 دولة حول العالم على العراق والعراقيين ان يعملوا على تحسين منتوجاتهم وصناعاتهم لتصل عبارة صنع في العراق الى أكثر من 240 دولة".وتابعت، "من يظن ان الموضوع ضرباً من الاحلام فهو قد خضع لليأس الذي يريد ان يصله اتباع الدول والخانعين والخاضعين كي نبقى مستهلكين ومسيطر علينا من تلك الدول"، لافتة الى ان "لم نخلق النهضة في داخلنا فلا نتوقع ان تنخلق هذه النهضة العراقية في يوم ما".