تفاصيل الشركة العامة للصناعات الالكترونية.. مختص يوجه تساؤلاً: لماذا لم تتم تصفيتها؟

وقال العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "الشركة العامة للصناعات الالكترونية (صاحبة العلامة التجارية قيثارة) بلغ مجمل مطلوباتها 32 مليار دينار عراقي اي ما يعادل 24 مليون دولار فقط، توزعت كالاتي:وتابع، ان "شركة بحجم الشركة العامة للصناعات الكهربائية تحمل علامة تجارية كبيرة مثل قيثارة وفي سوق يستورد سنوياً فقط من التلفزيونات بحدود 160 مليون دولار ومن منتوجات الانارة (LED) بحدود 160 مليون دولار غير قادر على ان يمثل 1% من سوق العراق وبعجز يبلغ أكثر من 250% من رأس المال، دليل على ان الفشل واضح في القدرة على ادارة ملف الصناعة وادارة ملفات الشركات العامة والمختلطة".وبين، "حسب قانون الشركات فأن اي شركة تتجاوز نسبة العجز فيها 75% من رأس المال يتم تصفيتها، فلماذا لم تتم تصفية الشركة الى الان او تحويلها الى القطاع الخاص؟".