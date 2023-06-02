بالوثيقة.. مصرف الرافدين يطلق قروض شراء الوحدات السكنية

وقال المصرف بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة الى دعم الموظفين والمواطنين تقرر اطلاق مبادرة مصرف الرافدين في منح القروض لغرض شراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية المعتمدة من قبل المصرف (بناء افقي وعامودي) وذلك بهدف المساهمة والتخفيف من ازمة السكن".الوثيقة ادناه: