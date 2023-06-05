أسعار المعدن الأصفر تعاود الانخفاض عالمياً

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 1945.09 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات، وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو.وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1959.80 دولار للأونصة.وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل عند 3.4 بالمئة.ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 بالمئة بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو.ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1008.07 دولار أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.