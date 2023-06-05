الطاقة الدولية ترجح ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج

واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يوم الأحد على تخفيضات جديدة للإنتاج.وقال بيرول خلال اجتماع لرؤساء شركات طيران من حول العالم إن "احتمال ارتفاع الأسعار "زاد كثيرًا" نتيجة للاتفاق".وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميا اعتبارا من يوليو تموز، لمواجهة رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة التي تسببت في ركود الأسواق.وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 76.90 دولارا للبرميل مرتفعة 77 سنتا بحلول الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولارا للبرميل.فيما ردّ البيت الأبيض، على قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط بقوله إن المسؤولين الأمريكيين يركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، ونحن لسنا جزءا في أوبك +، فالمنظمة تتخذ القرارت الخاصة بها"، ونركز على المستهلكين الأمريكيين، وليس على سعر البرميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ العام الماضي".