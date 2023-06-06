استقرار أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الآسيوية المُبكرة

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1977.30 دولارا.واستقر مؤشر الدولار بعدما هبط أمس الاثنين بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 3.683 بالمئة.وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن قطاع الخدمات الأمريكي لم يسجل نموا يذكر في مايو أيار مع تباطؤ الطلبيات الجديدة وهو ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الأمريكي في معركته ضد التضخم.ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 81.7 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو .وعادة ما تقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.5595 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1028.03 دولارا ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 1413.10 دولارا بعدما هبط في الجلسة الماضية.