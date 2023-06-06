كم يبلغ معدل انفاق المواطن العراقي شهرياً من الأموال؟.. الأرقام تجيب

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "معدل استهلاك المواطن العراقي شهرياً من مختلف السلع والخدمات يبلغ بحدود 365 ألف دينار"، مشيرا الى انه "وبحسب اخر تقدير للسكان فأن عدد السكان في العراق بلغ 42 مليون نسمة اي ان العراقيين شهرياً يصرفون ما قيمته 15 ترليون دينار شهريا و183 ترليون دينار سنوياً".وأضاف، ان "المواد الغذائية والمشروبات والتنقل جاءت في مقدمة مصروفات المواطن العراقي"، لافتا الى ان "هذا الرقم قابل للزيادة اعتمادا على تغيير نمط الاستهلاك وزيادة عدد السكان في البلد".ادناه القائمة: