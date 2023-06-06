أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية



السومرية نيوز – محليات

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الثلاثاء 6 حزيران/ يونيو 2023.



سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 147,000 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في بغداد:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 147,000 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار