المالية تكشف حقيقة إجراء مناقلات في الموازنة

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير المالية طيف سامي تنفي، المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية ، والتي تدعي (قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجراءها)".وأضاف البيان أن "وزيرة المالية اولت اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة".وشددت سامي بحسب البيان أن "ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبي كافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي"، معتبرة أن "اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق الي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات".