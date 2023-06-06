الليرة التركية تفقد نحو 3% وتهوي لقاع قياسي جديد

وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8% إلى 22.15 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%.كما بلغت خسائر الليرة 10% منذ إعادة انتخاب أردوغان لولاية ثالثة أي منذ نهاية مايو الماضي.