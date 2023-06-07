عالمياً.. أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.87% إلى 71.52 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 76.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وجاء التراجع بعد بيانات أظهرت انخفاض صادرات الصين بنسبة 7.5 بالمائة في مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 4.5 بالمائة.وتعد هذه البيانات مؤشرا آخر على تباطؤ التعافي الاقتصادي لدى الصين، بعد رفع بكين ضوابط مكافحة فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، والتي عطلت حركة السفر والتجارة.