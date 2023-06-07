أسعار صرف الدولار في أسواق العراق المحلية

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الاربعاء 7 حزيران/ يونيو 2023.





سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار



سعر بيع الدولار 147,000 لكل 100 دولار







في الجنوب:

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار في بغداد:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 147,000 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار