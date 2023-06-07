Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على نصب أسلحة نووية على "أف 16"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السعودية تستغل تقارب إيران وتوجه أنظارها نحو غاز العراق.. تقرير يكشف التفاصيل

اقتصاد

2023-06-07 | 06:01
السعودية تستغل تقارب إيران وتوجه أنظارها نحو غاز العراق.. تقرير يكشف التفاصيل
2,856 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

تسعى السعودية إلى الاستفادة من تقاربها الأخير مع إيران لتسهيل فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق، لكن المشكلة تكمن في أن ضمان عدم اعتراض إيران لا يلغي وجود عقبات، من بينها استعداد العراق لاستقبال استثمارات سعودية كبرى، وثانيتها اعتراض الولايات المتحدة التي تنظر إلى هذا الدخول السعودي على أنه تهديد لمصالح شركاتها، بحسب تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية.

وذكر التقرير الذي تابعته السومرية نيوز، أن شركة أرامكو السعودية تمتلك الخبرات الكافية، وخاصة القدرة على الاستثمار، ما يجعل مشاريعها في العراق مرشحة للتنفيذ وفق المواعيد المضبوطة بالرغم من المنافسة.

وعقدت الرياض اتفاقا أوليا مع بغداد من أجل الاستثمار والمشاركة في تطوير حقل عكاز النفطي بمحافظة الأنبار، وتوجيه الغاز المصاحب نحو بناء مشروع نبراس للبتروكيماويات.

وتحدد التقديرات الرسمية وصول احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي إلى 3.5 تريليون متر مكعب، أي حوالي 1.5 في المئة من الإجمالي العالمي، مما يضع العراق في المرتبة 12 ضمن أصحاب الاحتياطيات في العالم.

لكن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العراق تتكون من الغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي يصاحب الإنتاج كان العراق يحرقه دون مقابل على مر السنين، بدلا من استخدامه في توليد الطاقة المحلية التي تشتد الحاجة إليها، أو بيعه لتحصيل عائدات تحتاجها البلاد أيضا.

ويشعل العراق، بعد روسيا، أكبر كمية غاز في العالم، بحرق حوالي 17 مليار متر مكعب في 2022، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي.

وبسبب تبديد هذا المورد ذي الأهمية الكبيرة، لا يزال العراق يعتمد على إيران في توفير حوالي 40 في المئة من حاجته إلى الطاقة (من خلال واردات الكهرباء والغاز)، مما أغضب الأميركيين الذين يريدون من بغداد تقليص علاقاتها مع طهران والالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران.

ويواجه العراق سنويا مشاكل هائلة في الميزانية بسبب هذا الهدر، وفترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف.

ورغم أن الاستثمار السعودي في مجال النفط والغاز يبث في نفوس العراقيين أمل التغيير، يرى مسؤولون عراقيون أن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها عبر شركات سعودية تستهدف الإضرار بمصالح طهران.

وبعد اشتراك بغداد في مبادرة "صفر حرق روتيني" التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء عمليات حرق الغاز بحلول 2030، أعلن العراق عن تبني الخطة نفسها ثلاث مرات دون تأثير يذكر.

وشمل آخر تحديث للخطة تسخير شركة لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى حقول النفط الأخرى شمال البصرة، وذلك بهدف حل مشكلة الغاز المزمنة.

وسيخدم تطوير أرامكو لحقل عكاز الهدف نفسه المتمثل في تعزيز إمدادات الغاز المحلية في العراق. وتتمتع الشركة السعودية بالقدرة على تحقيق ذلك.

وستسمح هذه العوامل بالتطوير الشامل لمشروع نبراس للبتروكيماويات الذي طال انتظاره. ووقّعت شركة رويال داتش شل، في يناير 2015، اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة. وتمتلك الشركة 44 في المئة من أسهم مشروع شركة غاز البصرة المشترك الذي تبلغ مدته 25 عاما.

ويهدف المشروع إلى تمكين العراق من زيادة استقلاله في مجال الطاقة وتحقيقه التنويع الاقتصادي من خلال التقاط الغاز المشتعل من حقول الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير.

ووفقا لمصدر يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية، تحدث حصريا إلى منصة أويل برايس الأميركية، كان تعليق هذا الإجراء راجعا إلى مطالبة عدد من كبار مسؤولي النفط بدفع عمولات قدرها حوالي 30 في المئة من الكلفة الإجمالية لمشروع نبراس للبتروكيماويات.

وتبقى العوائد المحتملة لنبراس ضخمة، ولأرامكو السعودية القدرات اللازمة لتحقيقها. وباعتماد نبراس مشروعا تأسيسيا (مثلما استغلت المملكة العربية السعودية مشروع مجمّع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية)، والإمدادات المستدامة والموثوقة من الإيثان (الموجود عادة في تيارات الغاز المصاحبة) لمدة 20 إلى 25 عاما على الأقل، سيتعين على العراق إنفاق حوالي 40 – 50 مليار دولارا.

لكنه سيصبح بعد ذلك أحد أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وستكون أرباحه أعلى من استثماراته.

وقد لا تواجه أرامكو في قطاع النفط العراقي الصعوبات نفسها التي تعترض الشركات الغربية؛ ذلك أن المدفوعات بالعمولات تعدّ ممارسة تجارية قياسية في الشرق الأوسط، ولا تخضع لنفس النوع من التدقيق كما يحدث في الغرب. لكن المشكلة التي قد تواجهها في تطوير مشروعي عكاز ونبراس المخططين هي وجهة نظر الولايات المتحدة حول الفوائد والمخاطر المحتملة.

وإضافة إلى ذلك يعد التحول في ولاء السعودية الجيوسياسي الطويل من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا سمة أساسية لنظام سوق النفط العالمي الجديد. لكن أميركا لا تنوي تسهيل الأمر على المملكة، أو دول الشرق الأوسط التي تتطلع إلى فعل الشيء نفسه.

ويُذكر أن للولايات المتحدة سببا إضافيا للقلق في حالة حقل غاز عكاز، فلطالما اعتبرته جزءا رئيسيا من خطة تطوير ثلاثة حقول (تشمل حقلي غاز المنصورية والسيبة).

وتشكّل هذه المواقع الثلاثة مثلثا عبر جنوب العراق، يمتد من المنصورية في الشرق (قريبة جدا من الحدود مع إيران) إلى السيبة في الجنوب (قريبة جدا من مركز التصدير العراقي الرئيسي في البصرة)، ثم غربا عبر عكاز (القريبة من الحدود مع سوريا).
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
Play
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
عشرين
Play
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
Play
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-06
Play
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-06
Morning Live
Play
Morning Live
ضمان حقوق الناس من قطع الاراضي الزراعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-06
Play
ضمان حقوق الناس من قطع الاراضي الزراعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-06
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
Play
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
Play
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
رحال
Play
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
Play
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
Play
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
Biotic
Play
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Play
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
عالم الجمال، الطبخ، الرياضة وغيرها - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-02
Play
عالم الجمال، الطبخ، الرياضة وغيرها - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
Play
سوق السنَك - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-07
عشرين
Play
عشرين
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
Play
موازنة تكبلها التعديلات.. فيتو كردي.. الاطار يشهر سلاح الأغلبية - الحلقة ٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-06
Play
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-06
Morning Live
Play
Morning Live
ضمان حقوق الناس من قطع الاراضي الزراعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-06
Play
ضمان حقوق الناس من قطع الاراضي الزراعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-06
لقطات
Play
لقطات
أعمامي كلّفوني تصفية مدير الاستخبارات في كربلاء | خط احمر 2023
03:00 | 2023-06-06
Play
أعمامي كلّفوني تصفية مدير الاستخبارات في كربلاء | خط احمر 2023
03:00 | 2023-06-06
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
Play
المخرج دافيد اوريان - الحلقة ١٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
Play
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
رحال
Play
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
Play
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
Play
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
Biotic
Play
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Play
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.