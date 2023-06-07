المركزي العراقي يكذب مزاعم إيقاف بعض بطاقات الدفع الإلكتروني

وقال المركزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ينفي الشائعات حول منع أو ايقاف بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من المصارف الخاصة أو شركات الدفع الإلكتروني".وأكد البنك، أن "هذه الأخبار لا صحة لها إذ أن هدفها الرئيسي التلاعب بسعر الصرف من قبل المضاربين بالعملة الاجنبية، ويحمل المسؤولية كاملة للجهات والصفحات التي تتداول هكذا أخبار مزيفة، كما يحتفظ البنك بحقه القانوني لاتخاذ إجراءات تردع مروجي تلك الاخبار المزيفة في جميع الوسائل الإعلامية".