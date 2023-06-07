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الدولار يتجه نحو انخفاض جديد
اقتصاد
2023-06-07 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,243 مشاهدة
سجل الدولار انخفاضاً أمام اليورو والين، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو/ أيار، الثلاثاء المقبل وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يُبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما يقيّم تأثير رفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة.
ومن المتوقع أيضا أن تظهر بيانات تضخم أسعار المستهلكين، الثلاثاء، ارتفاع الأسعار 0.30 بالمئة في مايو.
وقال بيبان راي، رئيس قسم استراتيجية العملات الأجنبية في أميركا الشمالية لدى سي.آي.بي.سي كابيتال ماركتس في تورونتو، "نتوقع درجة معقولة من التماسك قبل قرار المركزي الأميركي الأسبوع المقبل... سيكون رقم مؤشر أسعار المستهلكين هذا مهما لقرار المركزي أيضا".
وارتفع اليورو في أحدث تداول 0.30 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0726 دولار وانخفض الدولار 0.22 بالمئة إلى 139.33 ين ياباني. ونزل مؤشر الدولار 0.29 بالمئة إلى 103.77، بحسب بيانات "رويترز".
وصعد الدولار الكندي بعد أن رفع بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى 4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 22 عاما.
وهبط الدولار في أحدث تداول 0.39 بالمئة مقابل الدولار الكندي إلى 1.3350 دولار كندي.
واستمرت مكاسب الدولار الأسترالي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ربع نقطة لأعلى مستوى في 11 عاما أمس الثلاثاء.
وصعد الدولار الأسترالي في أحدث تداول 0.42 بالمئة إلى 0.6700 دولار.
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