أسعار النفط ترتفع بنحو 1% في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط، بنحو 1% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.





وارتفعت عقود خام برنت 0.87% أو 66 سنتاً وتسجل عند التسوية 76.95 $ للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 1.10% أو 79 سنتاً وسجلت عند التسوية 72.54 $ للبرميل.