استقرار أسعار النفط بالتعاملات المُبكرة.. برنت يقترب من عتبة الـ77 دولاراً

وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 76.94 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 72.58 دولار للبرميل.وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا نحو واحد بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما نمت مخزونات نواتج التقطير.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع، وهو ما يزيد على توقع المحللين ارتفاعا 880 ألف برميل.وزادت مخزونات نواتج التقطير نحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع، متجاوزة توقع المحللين ارتفاعا 1.3 مليون برميل.وأثارت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة مخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، خاصة وأن السفر كان من المنتظر أن يزداد أكثر خلال عطلة يوم الذكرى.في غضون ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 451 ألف برميل خلال الأسبوع، بينما توقع المحللون ارتفاعا بمقدار مليون برميل.