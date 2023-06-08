البرلمان يبدأ التصويت على مشروع قانون الموازنة

بدأ مجلس النواب، اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)".

وعقد مجلس النواب، مساء الخميس، جلسة مخصصة لإقرار مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.