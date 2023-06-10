أسعار النفط تعاود الانخفاض

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5 بالمئة، عند التسوية إلى 74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 70.17 دولار للبرميل.وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات يوم الخميس بعدما أشار تقرير إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر من ِشأنه أن يؤدي لزيادة المعروض. وقلص الخامان خسائرهما بعد أن نفى البلدان صحة التقرير.وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو حزيران. قال محللون إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يؤثر أيضا على الخطوة القادمة للسعودية.