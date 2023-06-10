البنك الدولي يخفض توقعاته لأداء اقتصاديات الدول العربية.. ماذا عن العراق؟

أرجع البنك الدولي خفض التوقُّعات إلى قرارات خفض إنتاج النفط طوعياً التي أقرتها بعض الدول الأعضاء بتحالف "أوبك+"، وتمتد حتى نهاية 2024، وكذلك الخفض الطوعي الإضافي الذي قدّمته السعودية لمدة شهر اعتباراً من أول تموز/يوليو.أما بالنسبة للعراق، حيث خفض البنك الدولي توقعاته، من 1% في شهر كانون الثاني/يناير الماضي الى -1.1% لشهر حزيران/يونيو.