مجلس النواب يصوت على مواد عدة بمشروع الموازنة

صوت مجلس النواب، على مواد عدة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد.



وقال مراسل السومرية، إن "مجلس النواب يُصوت على المواد 14 و25 و26 و27 و28 و29 من مشروع قانون الموازنة".

وأعلن مجلس النواب، مساء اليوم السبت، استئناف جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، بعد أن صوت على مواد عدة فيها خلال اليومين الماضيين.