القوى البشرية تكتسح أكبر 10 شركات عالمية.. كم عدد الموظفين؟

وتمتلك بعض أكبر الشركات في العالم قوى عاملة ضخمة بالفعل، وتوظف مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وفيما يلي أكبر الشركات مرتبة حسب إجمالي عدد الموظفين:"وول مارت"تعد "وول مارت"، أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات ولديها أيضاً أكبر عدد من الموظفين، مع أكثر من 2.3 مليون موظف حول العالم. ويعمل غالبية موظفي "وول مارت" في متاجر ومستودعات الشركة."أمازون"وتأتي شركة "أمازون" في المرتبة الثانية عالمياً، إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، وغالبيتهم أيضاً، يعملون في مستودعات الشركة حول العالم، كما تعد "أمازون" – عملاقة التجارة الإلكترونية – ثالث أكبر شركات العالم من حيث الإيرادات خلف "أرامكو" السعودية، إذ تبلغ إيراداتها خلال أخر 4 أرباع 525 مليار دولار."فوكسكون"وفي المركز الثالث، تأتي الشركة التايوانية "فوكسكون" – مورد هواتف آيفون – والتي تشغل نحو 826 ألف شخص."أكسنتشر"بينما تعد شركة "إكسنتشر" – أكبر شركة تعهيد في العالم – وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية حيث توفر خدمات استشارية واستراتيجية ورقمية وتقنية وخدمات التشغيل. الشركة أعيد تشكيها لتأخذ من دبلن في أيرلندا مقرا لها منذ مطلع سبتمبر 2009 وهي ضمن قائمة "فورتشن 500" لأكبر 500 شركة، ويبلغ عدد موظفيها 738 ألف."فولكس فاغن"وفيما تعد "فولكس فاغن" الألمانية ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المنتجة، إلا أنها تتصدر القطاع من حيث أعداد الموظفين، والبالغ عددهم أكثر من 645 ألف شخص."تاتا"بينما تحتل شركة "تاتا" الهندية، والتي تعمل في العديد من الصناعات المركز الخامس عالمياً، مع أكثر من 616 ألف موظف.5 شركات أخرىوفي المراتب الخمس المتبقية، فإنها تأتي على الترتيب: شركة "البريد الألماني"، ثم شركة الشحن الأميركية "UPS"، تتبعها شركة "كروغر"، ثم شركة "هووم دبوت".ويبلغ إجمالي أعداد الموظفين في الشركات العشر الأولى عالمياً، أكثر من 8.8 مليون موظف.