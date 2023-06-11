كيف توزع الارباح في المصافي العراقية؟.. اقتصادي يجيب

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "المصافي كغيرها من الشركات العامة تخضع لقانون الشركات العامة رقم 22 المعدل لعام 1997 الذي ينص في الفصل الثاني من المادة 11 ثالثا (على ان لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% من كلفة النشاط الجاري ويحول ما زاد عن ذلك الى وزارة المالية). مثلا في مصافي الجنوب:وأضاف، "لكن هذا الربح لا يوزع لأنه يشكل 44% من الكلفة الكلية لتكرير البرميل الخام ولذلك يستقطع منه 2.445 ألف دينار تحول الى وزارة المالية والمتبقي وقدره 5.175 ألف دينار هو الربح الذي يجري توزيعة وفق النسب المحددة في الفقرة رابعا من المادة 11 وكالاتي: