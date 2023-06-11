صادرات تركيا إلى دول الخليج تشهد زيادة "قياسية".. كم بلغت حصة العراق؟

وبحسب الأرقام التي نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، سجلت صادرات تركيا لدول الخليج زيادة بنسبة 29 بالمئة في أيار/ مايو مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.وتظهر الأرقام صادرات تركيا لدول الخليج العربي في شهر أيار/ مايو على الشكل الآتي:وسجلت صادرات تركيا للمملكة العربية السعودية أعلى زيادة مقارنة بين شهري أيار/ مايو الماضي ونظيره في العام الفائت.وعلى صعيد القطاعات، فقد بلغت صادرات تركيا في أيار/ مايو للعراق من الحبوب والبقوليات 180 مليون دولار، وللإمارات من المجوهرات 108.3 مليون دولار، وصادرات السجاد للسعودية 27.1 مليون دولار، والمواد الكيميائية ومنتجاتها لإيران 44 مليون دولار، والمفروشات لقطر 7 ملايين دولار.ومطلع العام 2023، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قيمة صادرات البلاد خلال العام المنصرم بلغت 254.2 مليار دولار.وقال أردوغان إن الصادرات التركية خلال العام 2022، زادت بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة مع صادرات العام السابق له 2021، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا بلغ 6.2 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022.