البرلمان يصوت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات

صوت مجلس النواب، فجر الاثنين، على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025).

وفي وقت سابق من يوم الأحد، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 229 نائباً.