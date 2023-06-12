أسعار صرف الدولار بعد التصويت على الموازنة

وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:بغدادمعروض: 147.250مطلوب: 145.250الشمالمعروض: 147.500مطلوب: 145.500الجنوبمعروض: 147.250مطلوب: 145.250وكان مجلس النواب، قد صوت فجر اليوم الاثنين على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025 ).وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.