الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد امام الدولار

وهبطت الليرة 1.3% عند 23.65 مقابل الدولار، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 23.77 مقابل الدولار خلال الليل، وفقدت العملة أكثر من 21% من قيمتها هذا العام.وعين الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة حفيظة غاية أركان لرئاسة البنك المركزي، وتولت في السابق منصب الرئيس التنفيذي المشارك في بنك فيرست ريبابليك بالولايات المتحدة.ومن المتوقع على نطاق واسع أن تغير السياسات الحالية وترفع أسعار الفائدة بعد خفضها لسنوات.وهو أول اجتماع ستعقده أركان بعد توليها منصبها، و قد تُطرح توجيهات بفرض زيادات أصغر في المستقبل إذا لزم الأمر.