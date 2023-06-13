أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

في بغداد:سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار