تقرير دولي يرسم مستقبل الطلب العالمي على النفط: قد يبلغ ذروته قبل 2030

وبحسب تقرير آفاق سوق النفط متوسطة الأجل، الصادر اليوم الأربعاء (14 يونيو/حزيران 2023)، من المتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط بنسبة 6% بين عامي 2022 و2028، ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا، مدعومًا بالطلب من قطاعي البتروكيماويات والطيران.على الرغم من هذه الزيادة التراكمية، تتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب على النفط من 2.4 مليون برميل يوميًا في 2023 إلى 0.4 مليون برميل يوميًا فقط عام 2028، ما يعني أن ذروة الاستهلاك العالمي تلوح في الأفق، وفق التقرير.قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يسير بخطى سريعة، مع اقتراب بلوغ ذروة الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد، وسط زخم السيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة والتقنيات الأخرى.ودعا بيرول منتجي النفط للانتباه بعناية إلى وتيرة التغيير المتصاعدة نحو الطاقة النظيفة وإدارة قراراتهم الاستثمارية بطريقة صحيحة لضمان انتقال منظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري.وبصفة خاصة، من المرجح أن يتراجع استهلاك النفط في وقود النقل بعد عام 2026، مع التوسع في المركبات الكهربائية ونمو الوقود الحيوي وتحسين كفاءة الاستهلاك.