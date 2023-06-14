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"أوبك" تتوقع طلباً أكثر على النفط.. كيف يؤثر ذلك على العراق؟
اقتصاد
2023-06-14 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
874 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
حافظت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بلا تغيير عند 2.3 مليون برميل يومياً، فيما تتوقع نموّاً أكبر في الطلب خلال النصف الثاني من العام حسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة.
تتوقع "أوبك" أن ينمو الطلب على النفط بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري، وهو أعلى من متوسط توقعات العام، إذ من المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 0.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، بدعم من الطلب في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا المحيط الهادي، وكذلك من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.2 مليون برميل يوميّاً في النصف الثاني 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
إجمالاً للعام الجاري، رفعت المنظمة توقعات نمو الطلب من الصين وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بشكل طفيف، فيما خفضت توقعات نمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا قليلاً.
المعروض من خارج أوبك
تشير التقديرات إلى أن إمدادات الخام من خارج "أوبك" استمرت بلا تغيير عن تقييم الشهر الماضي، عند 1.4 مليون برميل في اليوم خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي.
من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا وكازاخستان هي المحركات الرئيسية لنمو المعروض من الخام، فيما يُتوقّع أن تنخفض بشكل أساسي من روسيا.
انخفض إنتاج دول "أوبك" الـ13 من النفط الخام في مايو بمقدار 464 ألف برميل يومياً في مايو ليصل متوسط الإنتاج إلى 28.06 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات التقرير الشهري عن مصادر ثانوية.
معدل التزام الخفض الطوعي
أظهرت بيانات التقرير الصادر اليوم التزام غالبية دول أوبك المشاركة في الخفض الطوعي الذي قدمته في أبريل الماضي ودخل حيز التنفيذ في أول مايو، إذ انخفض إنتاج السعودية بنحو 519 ألف برميل يومياً في مايو مقابل تعهد بخفض 500 ألف برميل، كذلك انخفض إنتاج الإمارات بنحو 140 ألف برميل يومياً مقابل تعهد بخفض 144 ألف برميل، فيما كان التزام الجزائر والكويت أقل إذ انخفض إنتاج الأولى بنحو 36 ألف برميل يومياً في مايو مقابل تَعهُّد بخفض 48 ألف برميل، فيما انخفض إنتاج الكويت بنحو 95 ألف برميل يومياً مقابل تعهدات بخفض 128 ألف برميل يومياً.
فيما أظهرت البيانات زيادة إنتاج العراق من النفط الخام في مايو بنحو 22 ألف برميل يومياً في مايو مقابل تعهُّد بخفض 211 ألف برميل يومياً.
لكن قال مصدر في شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لوكالة "رويترز"، إن العراق أنتج 3.955 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو/ أيار بزيادة 17 ألف برميل يوميا عن أبريل/ نيسان، لكنه ما زال أقل من حصته المقررة في اتفاق "أوبك+".
كان المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف "أوبك+" أعلنوا في أول أبريل الماضي في بيانات متزامنة ومستقلة، عن خفض طوعي للإنتاج بدءاً من مطلع مايو حتى نهاية العام بحجم يصل إلى 1.65 مليون برميل يومياً، قبل تمديد الخفض إلى نهاية 2024.
أسعار النفط
تعاني اسعار النفط عدم الاستقرار منذ أبريل الماضي في ظلّ تعارض معطيات السوق بين ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وخفض إنتاج دول تحالف "أوبك+"، إذ تُتداول أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس دون 70 دولاراً للبرميل، وهو أقل بنحو 10 دولارات عن مستويات الأسبوع الأول من أبريل، فيما يُتداول خام برنت دون 73.5 دولار للبرميل مقابل نحو 87 دولاراً للبرميل في أبريل الماضي.
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