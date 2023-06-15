عالمياً.. أسعار الدولار تُحلق مع تلميح الفيدرالي برفع الفائدة

يتحول انتباه السوق الآن إلى قرارات البنوك المركزية الأخرى أواخر هذا الأسبوع.وارتفع مؤشر الدولار 0.28 بالمئة إلى 103.21، متعافيا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 102.66 الذي سجله يوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر.هبط اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0818 دولار، لكنه صعد مقابل العملة اليابانية 0.35 بالمئة إلى 152.26 ين.كما نزل الين مقابل الدولار، إذ انخفض 0.46 بالمئة إلى 140.735.وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.68 بالمئة إلى 0.6170 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد النيوزيلندي انزلق إلى الركود في الربع الأول.وانخفض اليوان الصيني 0.1 بالمئة ولامس 7.1872 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر، وذلك بعد أن خفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة في عشرة أشهر.