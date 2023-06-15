أسعار النفط تعاود الارتفاع وتعوض خسائر الجلسة السابقة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.09 بتوقيت غرينتش.وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولارا للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4 بالمئة.نزل خاما القياس 1.5 بالمئة يوم الأربعاء بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.كما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة يوم الخميس.