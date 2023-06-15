لتمويل رواتب حزيران.. المالية تصدر توجيها جديدا لموظفي دائرة المحاسبة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طيـف سامـي وجهت بدوام موظفي دائرة المحاسبة يوم السبت القادم، للبدء بإجراءات تمويل رواتب موظفي القطاع العام لشهر حزيران الحالي".ودعت الوزارة، بحسب البيان، "وحدات الانفاق في كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بمراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال اجراءات التمويل الشهري ومراعاة جدول المراجعة المعتمد".