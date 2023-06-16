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بعد زيارة الشيخ تميم لبغداد.. هل سيكون العراق ممراً للغاز القطري المصدر الى اوروبا؟

اقتصاد

2023-06-16 | 03:03
بعد زيارة الشيخ تميم لبغداد.. هل سيكون العراق ممراً للغاز القطري المصدر الى اوروبا؟
3,264 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة 16 حزيران/يونيو 2023، ان قطر هي ثالث أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم، فيما رجح إنشاء منصة لاستقبال الغاز القطري من خلال المنصات التي سيتم نصبها في ميناء أم قصر.

وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "تجهيز العراق بالغاز القطري المسال هو أحد الملفات المهمة التي جرى الاتفاق حولها اثناء زيارة امير قطر الى بغداد وهو أحد الخيارات المتاحة لرفد المحطات الكهربائية وتشغيلها بعد الانقطاعات المستمرة في امدادات الغاز الإيرانية ولغرض تنويع مصادر الحصول على الغاز، اذ تقدر المسافة بين ميناء أم قصر العراقي في مدينة البصرة وميناء حمد الدولي في قطر بنحو 650 كيلو مترا، فيما يقدر الوقت الذي تستغرقه الرحلة بنحو 48 ساعة. وذلك عن طريق إنشاء محطة استقبال الغاز في ميناء أم قصر بالبصرة؛ حيث لا توجد لدينا مثل هذه المحطة المهمة لاستقبال هذا الغاز القادم عبر البواخر".

وأضاف، انه "من المرجح إنشاء منصة لاستقبال الغاز القطري من خلال المنصات التي سيتم نصبها في ميناء أم قصر، ومد أنابيب من المنصة إلى خطوط الغاز العراقية، ومن ثم إلى المحطات الكهربائية. ومن الممكن ان يمتد هذا الانبوب بشكل موازي لطريق التنمية لنقل الغاز القطري الى اوروبا عبر تركيا خاصة وان قطر هي ثالث أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم وتبحث عن أسواق جديدة لها في اوروبا بعد انحسار امدادات الغاز الروسية اليها نتيجة للعقوبات المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية".

اختتم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة رسمية إلى العراق، هي الأولى لزعيم عربي منذ تشكيل الحكومة الجديدة، عقد خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تناولت علاقات البلدين ومجالات التعاون والقضايا المشتركة.

وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وأعرب الشيخ تميم عن عزم دولة قطر استثمار 5 مليارات دولار في عدد من القطاعات في العراق خلال السنوات المقبلة.

وخلال كلمة بعد لقائه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في بغداد، قال أمير دولة قطر تميم بن حمد إن بلاده ستواصل دعمها للعراق والشعب العراقي.

كما أوضح الشيخ تميم أنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي التطورات في المنطقة وتم التأكيد على تغليب لغة الحوار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال كلمة له بعد المباحثات مع أمير قطر، إن قطر ستبقى واحدا من أقوى حلفاء وشركاء العراق في المنطقة.

وأوضح السوداني أن المحادثات تناولت مجالات مختلفة بينها التعاون الأمني والمعلوماتي بما يصب في الحفاظ على الأمن المشترك والإقليمي.

ووقّعت قطر والعراق إعلان نوايا مشتركا بحضور أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي ويتألف الاتفاق من 6 بنود أساسية تشمل:

*استمرار ومواصلة التنسيق والتشاور السياسي والأمني وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
*توسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري ولاسيما في مشروع طريق التنمية المزمع البدء بتنفيذه قريبا من قبل حكومة العراق.
*تشكيل فريق خاص لمتابعة المشاريع المشتركة المختلفة.
*رفع مستوى التعاون الاستثماري والاقتصادي في مجال الطاقة (نفط/ غاز/ طاقة متجددة).
*تنشيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والتنقل بين البلدين.
*تعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها أمير قطر إلى العراق بعد زيارته لها للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في أغسطس/آب 2021، وقد ألقى الشيخ تميم بن حمد كلمة بالجلسة الافتتاحية لذلك المؤتمر ثمّن فيها الجهود التي بذلت لإرساء الأمن والاستقرار في العراق، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة وتكريس استقلال العراق وترسيخ سيادته الوطنية.
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