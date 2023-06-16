بوتين: قرار "أوبك+" بخفض انتاج النفط لا علاقة له بالسياسة

وقال بوتين في تصريحات لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي إن "جميع القرارات المتخذة في إطار تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات طبيعة غير مسيسة".واضاف: "هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات أخرى". وأضاف أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا".ويخفض تحالف أوبك+ الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي وخفضا طوعيا قدره 1.66 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في نيسان.ومن جهة أخرى، كان الرئيس الروسي قد قال إن "المالية العامة للبلاد متوازنة بشكل عام، ويتعين زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز أمن روسيا".كما شدد بوتين على أن "الباب لم يغلق" بوجه الشركات الأجنبية التي خرجت من روسيا خلال الحرب، لكن عودتها ستكون بشروط"، مشيرا إلى أن "بلاده تمكنت من تحقيق الاستقلالية في الإنتاج بعد خروج هذه الشركات".