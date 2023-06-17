بينها تخص سعر الدولار.. الآثار الاقتصادية للاتفاق الإيراني الأمريكي "المحتمل" على العراق

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "ثمة مؤشرات عديدة توحي بقرب إعلان اتفاق موقت بين إيران والولايات المتحدة، بعد ان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حل المسائل المعلقة مع إيران والخاصة بنسب تخصيب اليورانيوم التي وصلت إلى 83% وكذلك المسائل المرتبطة باكتشاف أنشطة نووية في بعض المواقع غير المعلنة من جانب إيران، ما يعني أن المسائل الخلافية بين إيران والوكالة قد تم حلها".وأضاف، انه "من شأن اي اتفاق امريكي – ايراني ان يؤدي الى زيادة انتاج النفط الايراني وصادراته ما بين نصف مليون الى مليون برميل يوميا ما سيترتب عليه انخفاض في اسعار النفط العالمية ستؤثر سلبيا على عائدات النفط في دول اوبك ومنها العراق ولكن في الجانب الآخر اذا ادى هذا الاتفاق الى الغاء القيود على التحويلات المصرفية بالدولار الى ايران فسيؤدي ذلك الى تحسين كبير في سعر صرف الدينار مقابل الدولار وسيقترب كثيراً سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي نتيجة للتحول في تسديد مستحقات التجار الايرانيين من الدولار النقدي الى الحوالات المصرفية".كما سينجم عنه ايضاً زيادة اطلاقات الغاز الايراني الى العراق اذ سيؤدي الاتفاق الى امكانية تسديد ديون إيران على العراق بالدولار، وفقا للمرسومي.