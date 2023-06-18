أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاحد 18 حزيران/يونيو 2023.





سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار

في بغداد:سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 148,250 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,250 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار