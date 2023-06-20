تراجع الدولار يرفع أسعار المعدن النفيس

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 1952.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 0926 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الآجلة الأميركية للذهب تراجعت 0.4 بالمئة إلى 1964.10 دولار.وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.ويتوقع المتعاملون بنسبة 74 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس في يوليو، لتصل إلى نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة، مع استبعاد أي خفض لأسعار الفائدة قبل بداية 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.