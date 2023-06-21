أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي من الشمال إلى الجنوب



السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الاربعاء 21 حزيران/ يونيو 2023.

وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:



بغداد



معروض: 147.250



مطلوب: 145.250





الجنوب



معروض: 147.500



مطلوب: 145.500





الشمال



معروض: 147.500



مطلوب: 145.500



وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.