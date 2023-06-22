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استقرار أسعار النفط بالتعاملات المُبكرة.. برنت عند 77 دولاراً
اقتصاد
2023-06-22 | 01:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
451 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
حافظت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس على معظم المكاسب التي حققتها أمس فيما تقيّم الأسواق انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية مقابل احتمال ضعف الطلب بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى إمكانية الإقدام على مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 77.04 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.48 دولارا.
وارتفع الخامان دولارا للبرميل في الجلسة السابقة فيما صعدت أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما أدى لتوقعات بأن يؤدي نقصهما في أنحاء العالم لتقليص المزج مع الوقود الحيوي وزيادة الطلب على النفط.
ومما قدم الدعم للسوق، تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية نحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو، حسبما ذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي. وجاء ذلك مقابل توقع المحللين زيادة قدرها 300 ألف برميل.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الخميس.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في شهادة أمام الكونغرس أن هدف البنك المركزي هو كبح جماح التضخم، وقال إن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام "تخمين جيد جدا".
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
كما ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بعد تصريحات باول. وتؤثر قوة الدولار على الطلب على النفط الذي يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
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