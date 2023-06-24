أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:بغدادمعروض: 148.250مطلوب: 146.250الجنوبمعروض: 148.250مطلوب: 146.250الشمالمعروض: 148.250مطلوب: 146.250وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.