توقعات اقتصادية بزيادة الطلب على النفط بـ2023.. ماذا عن "مخاطر" الركود؟

وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة: "بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام".وتابع: "على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول النامية، لا سيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام".وأضاف أنه على الرغم من أن الصين تواجه عراقيل اقتصادية فإن قطاعي النقل والبتروكيماويات ما زالا يبديان مؤشرات على نمو الطلب.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام إذ قوض رفع أسعار الفائدة شهية المستثمرين، بينما تعثر التعافي الاقتصادي الواعد للصين بعد عدة شهور من بيانات استهلاك وإنتاج وسوق عقارات أضعف من المتوقع.وفي ذات السياق، قال هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الإثنين إن أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045، أي ما يزيد بنسبة 23 بالمئة على المستويات الراهنة.